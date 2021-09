GIOCHI: PROROGATA FINO AL 31 LUGLIO 2021 LA VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE AL RIES

Determinazione Direttoriale n. 209597/2021, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la validità dell’iscrizione effettuata per l’anno 2020 all’elenco degli operatori del settore del gioco c.d. “RIES” di cui all’art. 1, comma 82, della L. n. 220/2010, è stata eccezionalmente prorogata sino al 31 luglio 2021. Resta ferma la possibilità di nuova iscrizione al predetto elenco che, in ogni caso, avrà validità fino al medesimo termine.

Come precisato nell’art. 2 della Determinazione in oggetto, il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021 dovrà esser effettuato a decorrere dal 1° agosto 2021 - da tale data sarà resa disponibile la funzionalità per l’invio delle istanze nell’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - e tassativamente entro il 30 settembre 2021.