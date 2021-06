In avvicinamento una saccatura che porterà, da domenica pomeriggio, instabilità

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: La parziale rimonta di un campo anticiclonico sul Mediterraneo favorisce condizioni soleggiate, ma l'avvicinarsi di una saccatura dal Golfo di Biscaglia fa comunque crescente l'instabilità atmosferica; questa stessa depressione arriverà sulla Valle d'Aosta lunedì, portando qualche rovescio o temporale in più. Dopo una prima metà della settimana nuvoloso con rovesci sparsi per la presenza di aria fredda in quota, da mercoledì le condizioni diventeranno gradualmente più stabili, con nuvole sui confini esteri e foehn nelle valli.

DOMENICA 27 GIUGNO

Al mattino velato con nuvole in rapido sviluppo, poi rovesci sparsi dal pomeriggio, localmente in forma di temporali. Temperature: minime in aumento deciso, massime in lieve rialzo in montagna. Pressione: abbastanza stabile. Venti: 3000 m moderati da SW, poi forti da S; deboli da SE nelle valli, raffiche nei temporali.