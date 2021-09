Aosta: Esulta Rinascimento VdA, 'approvate tre nostri mozioni per migliorare qualità vita aostani'

"Soddisfazione" è espressa dal consigliere comunale di Aosta e Presidente di Rinascimento VdA Giovanni Girardini "per l’evidente efficacia della nostra azione politica che, seppur in minoranza, quando condotta con toni costruttivi e su contenuti di interesse pubblico non può che condurre anche la maggioranza a convergere con un voto favorevole". Il Consiglio comunale di Aosta ha infatti approvato, nel tardo pomeriggio di ieri, tre mozioni di Rinascimento illustrate dai consiglieri Eleonora Baccini e Cristina Dattola.

Una impegna la Giunta del sindaco Gianni Nuti a realizzare un cimitero per gli animali da affezione con annesso impianto di cremazione, anche tramite la concessione a privati, prevedendo una particolare attenzione alle fasce di reddito, per permettere a tutti i cittadini di poterne usufruire.

Una seconda mozione approvata riguarda la messa in sicurezza del Parco di Viale Giosuè Carducci angolo Via Bramafam, "tenuto conto che lungo il perimetro del parco che costeggia la strada - spiegano Baccini e Dattola - ci sono moltissime zone dove mancano completamente le recinzioni con il rischio concreto che qualche bambino possa finire direttamente in strada".

Infine, approvata la richiesta di un maggiore valorizzazione del centro storico aostano, "uniformando la pavimentazione di tutte le vie con materiali omogenei e di pregio, adatti al contesto storico, al fine di consentire una riqualificazione urbana di tutto il centro cittadino oltre che la predisposizione di un’illuminazione adeguata".

Unico 'neo' della sessione consiliare, per Girardini, "la mancata approvazione della mozione di Rinascimento orientata al miglioramento del decoro del cerimoniale previsto per i matrimoni e le unioni civili, a consentirne la celebrazione anche nei fine settimana e a prevedere per le suddette cerimonie una serie di servizi di base gratuiti e altri con prezzi calmierati da contributi comunali".