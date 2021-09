Aosta: Da lunedì chiuso per lavori il sottopasso in corso Ivrea

Per consentire l’esecuzione di opere urgenti di manutenzione del sottopasso di corso Ivrea, tramite un’ordinanza il Comune ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore dalle 6 di lunedì 28 giugno alle 20 di venerdì 2 luglio.

- divieto di transito veicolare/pedonale, per tutta la durata dei lavori, del tratto di corso Ivrea compreso tra l’accesso di via Mochet e il cancello della palazzina ex hôtel Bagatelle (sottopasso);

- soppressione temporanea del senso unico di circolazione direzione Est-Ovest nel tratto di strada a valle del sottopasso oggetto dei lavori, onde permettere l’accesso ai residenti della zona;

- obbligo di direzione a destra per i veicoli in uscita da via Mochet, al fine di consentire loro l’immissione su corso Ivrea dal piazzale della ex casa Pasquettaz. Per tutta la durata dei lavori potranno circolare nel sottopasso unicamente i mezzi di cantiere ed eventuale 118 e Forze dell’ordine.