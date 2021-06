MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 6° tappa; Challand-Saint-Victor / Saint-Vincent)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Quest'anno abbiamo pensato di presentarvi ogni settimana una tappa del Cammino Balteo.

Per ogni tappa una piccola descrizione e l'escursione di MontagnaVda che ne percorre un tratto o che è molto vicina.

Cammino Balteo - 6° tappa (Challand-Saint-Victor / Saint-Vincent)

Questa tappa ci permette di visitare tutte le opere di ChallandArt e il territorio di Emarèse poco conosciuto.

Da Challand-Saint-Victor si sale ripidi sino a raggiungere il castello di Ville da cui lo sguardo controlla tutta la bassa val d'Ayas, si prosegue sino al belvedere da cui si può vedere dall'alto il lago di Ville.

Breve discesa e poi inizia il percorso di ChallandArt, durante il percorso possiamo vedere le 14 opere di tipologia diverse che rendono questo tratto particolarmente interessante.

Dal Col d'Arlaz inizia un tratto molto interessante all'interno di un bel bosco (in parte rovinato dalle piante cadute l'autunno scorso) e che ci porta degli ampii pianori di Eresaz.

Un traverso interessante e panoramico e salita a Grand Rhun da dove inizia la discesa su Saint-Vincent.

Da non perdere una pausa alla chiesa di Moron e poi, passando nei pressi delle Terme raggiungere il centro di Saint-Vincent.

Su montagnaVda, possiamo vedere l'itinerario da Emarèse al Col d'Arlaz che è nella zona centrale del percorso di questa tappa. https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/col-d-arlaz/17

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 873 m

Dislivello negativo: 1.125 m

Lunghezza: 15.800 m

Tempo di percorrenza: 5 h 15'