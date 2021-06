Assessore Barmasse, 'occorrono più fondi per i servizi agli anziani'

"L'impegno economico della Regione per finanziare tutti i servizi agli anziani ammonta a quasi 25 milioni di euro". Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, durante i lavori del Consiglio Valle.

Per venire incontro agli enti locali e coprire totalmente i costi del servizio, l'Assessorato intende richiedere, nella predisposizione del bilancio 2022-2024, uno stanziamento maggiore.

"Uno degli obiettivi da perseguire è quello di potenziare i servizi domiciliari - ha sottolineato Barmasse (foto a lato) - rivolti a soggetti autosufficienti o parzialmente tali, riservando il più possibile ai soli anziani che non possono essere accuditi a casa l'accesso alle strutture residenziali, da differenziare per livelli di intensità assistenziale. Vanno dunque valorizzate le reti familiari, ad esempio con strumenti di supporto ai caregiver".

Anche per la nostra regione è emersa la necessità di costruire ospedali di comunità e case della salute, oltre alle strutture socio-sanitarie che stanno transitando in gestione diretta dell'Usl, comportando una revisione del modello gestionale dei servizi per anziani. "Sarebbe quindi auspicabile la previsione di un sistema di governance a regia unica e coordinata tra i diversi enti coinvolti - ha precisato l'assessore - sorge poi anche la necessità di individuare puntualmente i costi, in modo da sostenere, nel lungo periodo, i servizi residenziali per anziani".

Le strutture per anziani e le microcomunità operano in un contesto di crescente sfida rispetto ai servizi erogati e alle risorse utilizzate. È necessario sviluppare sistemi gestionali che consentano, da un lato, alle aziende o strutture di realizzare delle misurazioni economiche per il rilevamento dei costi e i risultati; dall'altro, alla Regione di definire politiche tariffarie sempre più mirate ed efficaci. In tale ottica, è in avvio una sperimentazione da parte dell'Università della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'assessorato della Sanità e alcune strutture residenziali pubbliche.