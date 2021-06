Messaggio del Papa per la Giornata dei nonni e degli anziani

Domenica 25 luglio si celebra la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani: Papa Francesco ha scritto, per l’occasione, un messaggio e proprio quella domenica presiederà la messa nella Basilica Vaticana. «Io sono con te tutti i giorni» (cfr Mt 28, 20) è il tema della Giornata scelto dal Pontefice che nel messaggio invita gli anziani a essere concretamente protagonisti attraverso «i sogni, la memoria e la preghiera».

Obiettivi e modalità di svolgimento della Giornata sono stati presentati, stamani, in una conferenza stampa, dal cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e da alcuni testimoni dell’attenzione privilegiata della Chiesa per le persone anziane. Inoltre, con un decreto, la Penitenzieria Apostolica concede l’indulgenza plenaria a quanti, in tutto il mondo, parteciperanno alle celebrazioni della Giornata, agli anziani malati, soli e con disabilità che non possono uscire e a coloro che renderanno loro visita, anche virtualmente.

Il messaggio del Santo Padre