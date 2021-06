A Sarre 'lectio magistralis' sulle missioni esplorative nel sistema solare

L'ingegnere aerospaziale valdostano André Scalise Meynet sarà il protagonista dell'incontro 'Nuovi passi per l’umanità. l’evento sulle moderne missioni esplorative nel sistema solare', promosso dall’Associazione Sarre2Mila8 che si terrà alle ore 20,45 di mercoledì 30 giugno nello spazio convegni della chiesa parrocchiale di Saint-Maurice a Sarre.

L’ingegner Scalise Meynet sarà intervistato dal giornalista e scrittore Umberto Druschovic; con un approccio divulgativo e accessibile a tutti, narrerà le missioni più interessanti oggi in corso per avvicinare l’uomo al nostro universo, dal robot atterrato nel mese di febbraio su Marte, dove rimarrà per qualche decennio, al prossimo obiettivo di far tornare un astronauta sulla Luna e installare una missione orbitante permanente, con uno sguardo alle numerose prospettive offerte dall’apertura del settore all’iniziativa privata.

Si parlerà anche su quali sono le Nazioni che stanno investendo di più nella scoperta del cosmo e del ruolo delle agenzie spaziali per riflettere anche, chiaramente, su che cosa realmente cerca l’uomo nello spazio profondo.