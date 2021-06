Rubano merce nascondedola nel passeggino della figlia; arrestata coppia

Hanno rubato generi alimentari non indispensabili in un supermercato, cercando di nasconderli nel passeggino della loro bimba. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Aosta hanno arrestato martedì sera per furto aggravato A.A., 34enne e J.C.(32), residenti nella plaine del capoluogo.

La coppia era stata sorpresa dal personale dell'Ipermercato Carrefour di Pollein con merce per un valore di oltre 100 euro e non di prima necessità, malamente occultata nel passeggino della loro figlia; il controllo è avvenuto dopo che i due avevano oltrepassato la linea delle casse.

L’arresto dell’uomo - conosciuto dai carabinieri anche perché colpito da misura di sorveglianza speciale e per i suoi diversi precedenti - e della sua compagna è stato convalidato questa mattina in udienza al Tribunale di Aosta; il giudice ha disposto per i due l’obbligo di presentazione quotidiana all'Autorità giudiziaria, mentre il 6 luglio prossimo verranno processati con rito abbreviato.