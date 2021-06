ValléeSanté, 'Regione muta su cantiere ospedale, allora si dia voce agli abitanti della zona'

Attorno alle problematiche progettuali dell'ospedale di Aosta niente ancora si muove ma i valdostani del Comitato Vallée Santé non stanno a guardare con le mani in mano e tornano in azione.

"A quasi 50 giorni dall’approvazione in Consiglio Valle (era il 12 maggio scorso), della risoluzione che impegnava il Governo regionale ad attivare il tavolo di lavoro tra Regione, Comune di Aosta, i progettisti e Società infrastrutture valdostane-Siv - si legge in una nota del Comitato - al fine di proseguire la verifica sulla compatibilità tecnico-progettuale ed economica dell’attuale progetto complessivo dell’Ospedale, il Comitato prende atto che ad oggi nulla è avvenuto e, unitamente ai componenti del Tavolo allargato istituito a Saint-Pierre, ritiene indispensabile sollecitare il Governo regionale a passare dalle parole ai fatti".

Nel frattempo, così come approvato nella stessa risoluzione consiliare e anticipandola, il Comitato promuove un incontro pubblico con gli abitanti dell’area attorno all'ospedale Parini (ex-Mauriziano), previsto martedì 29 giugno, alle ore 18, nella Sala della Parrocchia di Santo-Stefano.

Nella risoluzione, infatti, all’ultimo punto si impegna il Governo regionale a presentare il progetto alla popolazione valdostana attraverso gli strumenti più opportuni. "Anche questo impegno, al momento è disatteso - ribadisce ValléeSanté - proveremo quindi, noi, ad ascoltare coloro che sono i più stretti interessati al progetto di ampliamento per capire le esigenze e informarli sulla base dei documenti attuali".

Del resto, ricorda il Comitato, "anche nel Programma di legislatura 2020-2025 alla voce Sanità, Salute e Politiche Sociali in materia di Ospedale la maggioranza scriveva che 'la realizzazione di una struttura ospedaliera adeguata alle necessità della popolazione e del territorio valdostano, che abbia validità funzionale per vari decenni, va perseguita in tempi stretti, attraverso scelte ponderate. Si ritiene pertanto necessario, in un momento in cui si intravvedono prospettive di significativi finanziamenti nazionali ed europei, realizzare una puntuale verifica sui lavori già realizzati per l’attuale presidio ospedaliero e sugli aspetti finanziari connessi e un accurato approfondimento da realizzare con il coinvolgimento del Consiglio regionale e della società civile'. Tutte belle parole rimaste sulla carta".

I 'tempi stretti' al contrario "si stanno dilatando senza aver ancora deciso nulla di concreto. Le 'prospettive di finanziamenti' sono miseramente ridotte allo 0,1% del Piano regionale di Resilienza, la 'società civile' non è mai stata coinvolta".