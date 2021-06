Pont-St-Martin: Al via importanti interventi di riqualificazione territoriale

L'approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 e la successiva prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 sono stati i punti più rilevanti e tra loro connessi discussi dal Consiglio comunale di Pont-Saint-Martin.

Il rendiconto finanziario 2020 presenta un avanzo di amministrazione di circa due milioni di euro, di cui un milione e 400 mila euro circa libero e disponibile.

Nell’esposizione, il vice sindaco con deleghe al Bilancio, Fabio Badery (foto a lato), ha evidenziato come "l’esistenza di un avanzo di amministrazione libero - si legge in una nota - è ormai un elemento essenziale e fondamentale per la definizione e la realizzazione degli investimenti, proprio per l’assenza avanzi di parte corrente data dalla differenza tra entrate ed uscite. Questo in forza di una stazionarietà o riduzione delle risorse in entrata avvenuta nel corso delle legislature a fronte di un aumento delle spese, congenito alla naturale dinamica dei prezzi di anno in anno, cui il pur spinto processo di efficienza della spesa non può pareggiare".

Tornando al rendiconto, come evidenziato anche dal revisore dei conti, Jean-Claude Mochet, il Comune si conferma un ottimo committente con tempi di pagamento in media inferiori di 15 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa e con un indebitamento ridotto, sotto controllo e ben al di sotto dei valori tipici per realtà di pari grado e dimensioni.

L’approvazione del rendiconto avvenuto con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza ha così permesso, in particolare, il recepimento all’interno della successiva variazione delle risorse dell’avanzo disponibile e dare attuazione ad ulteriori investimenti e progetti.

La variazione complessivamente immette nuove risorse al bilancio comunale per circa un milione 200 mila euro, di cui quasi il 90% in investimenti.

Il vicesindaco nella sua esposizione ha evidenziato come la variazione permette il proseguimento e l’attuazione del programma di governo con interventi riassumibili in efficientamento energetico, manutenzione straordinaria della rete e non (acquedotto e fognature), sicurezza del territorio, nonché valorizzazione dei siti monumentali ed archeologici, potenziale turistico fondamentale per lo sviluppo e la crescita del paese.

Tra i principali interventi:

euro 36.000 per l’adeguamento della Centrale Operativa Comunale, presidio deputato alla gestione delle emergenze e cataclismi;

euro 77.000 per spese tecniche e lavori per la costruzione di guard rail in via RoncEfficientamento energetico;

euro 47.000 per la completa sostituzione degli infissi della scuola dell’infanzia ed asilo nido di Pont-Saint-Martin, a conclusione dell’intervento di ristrutturazione e consolidamento effettuato nelbiennio 2018 -2019;

Euro 360.000 per lavori di efficientamento energetico della centrale termica e dell’impianto di climatizzazione al servizio del Palazzetto dello Sport e Palestra delle Scuole Medie;

euro 12.000 per lo studio propedeutico alla pianificazione di futuri interventi di efficientamento energetico. Valorizzazione monumentale e siti archeologici;

euro 184.000 per spese tecniche e lavori relativi al I lotto di intervento di valorizzazione dell’antico castello dei Signori di Pont-Saint-Martin;

euro 30.000 per la progettazione della valorizzazione delle pertinenze cimiteriali del sitomonumentale di Fontaney; Manutenzioni straordinarie sulla rete e non;

euro 180.000 per interventi straordinari sull’acquedotto;

euro 107.000 per interventi straordinari sulla fognatura;

euro 50.000 per manutenzioni straordinarie del cimitero del Capoluogo.