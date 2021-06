Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza importanti aree a rischio frane e valanghe

Il vallo di protezione per la messa in sicurezza da valanghe a Plan Checrouit di Courmayeur potrebbe essere inaugurato prima dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata e data di avvio della stagione turistica invernale. Lo ha reso noto nell'aula del Consiglio Valle l'assessore Carlo Marzi, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Stefano Aggravi (Lega) sullo stato di avanzamento dei lavori.



L'opera si è resa necessaria a seguito della frana dal Mont Chétif, avvenuta il 25 febbraio 2020, che aveva provocato il distacco di un volume di circa 800 mila metri cubi di roccia che è precipitata sul tapis roulant del campetto della scuola di sci. Per la messa in sicurezza della zona, che comprende le piste da sci, la cabina elettrica della Deval, il campetto della scuola sci, la scuola sci e la seggiovia di Plan Neyron, la Regione ha concesso al Comune un finanziamento straordinario di 2 milioni e 600mila euro.

L'assessore aggiunge che "ad oggi è stato realizzato oltre il 30 per cento dei lavori", vale a dire "le due gradinate, due delle tre barriere paramassi, almeno il 70 per cento della riprofilatura principale, il 30 per cento del vallo, il 70 per cento della nuova pista poderale e il 30 per cento delle regolazioni idrauliche".

Tarda la messa in sicurezza per la frana tra P.S. Martin e Quincinetto



"Le procedure tecniche richiedono tempo e potrebbero concludersi entro la fine dell'anno di modo da poter procedere con l'affidamento dei lavori". Così il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha risposto in Consiglio Valle a un'interpellanza del consigliere Augusto Rollandin (Pla) in merito ai lavori di messa in sicurezza della frana in località Chiappetti che incombe sull'autostrada A5 tra Pont-St-Martin e Quincinetto e della costruzione del vallo paramassi a protezione dell'autostrada. Per Rollandin "nei mesi di pandemia c'era il tempo per prevedere la chiusura della tratta autostradale per eseguire gli interventi con celerità ma tutto ciò non è avvenuto".

Lavevaz si è detto "concorde con il collega Rollandin sul fatto che sarebbe stato più funzionale e più opportuno fare i lavori durante il lockdown. Di fatto gli interventi riguardano due ambiti distinti: uno per la messa in sicurezza del versante, l'altro il vallo paramassi a protezione dell’autostrada. Riguardo alle tempistiche del primo intervento, nell’ultima riunione del Comitato tecnico del 27 maggio scorso è stato comunicato che lo studio affidato dal Comune di Quincinetto all’Università di Torino e propedeutico alla progettazione sarà concluso entro il mese di luglio prossimo: di conseguenza il Comune prevede che la progettazione esecutiva degli interventi sul versante potrebbe essere conclusa e approvata entro il 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda invece la realizzazione del vallo, la società autostradale SAV Spa è coinvolta in maniera importante e ha già attivato dal 2018 il sistema di monitoraggio che mette in sicurezza la viabilità. Il progetto definitivo per le opere di protezione dell’autostrada, presentato nel 2020, ha già ricevuto il nullaosta del Ministero ed è già stata presentata l’istanza di avvio della conferenza dei servizi per l’accertamento della conformità urbanistica delle opere da realizzare".