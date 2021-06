Aosta: Per avviare i nuovi cantieri il Comune potenzia la rete di dirigenti

I soldi necessari per completare i cantieri e riqualificare alcune aree cittadine ci sono. Per meglio gestire la ripresa dei lavori, il Comune di Aosta si riorganizza e torna ad avere tre dirigenti nelle aree tecniche. Ieri mercoledì 23 giugno la giunta comunale ha approvato, in una seduta straordinaria, il nuovo modello organizzativo dell'amministrazione comunale. L'esecutivo di piazza Chanoux aveva già deciso di tornare a due aree dirigenziali di primo livello. Ora è stata creata una nuova area tecnica, la terza.

Nel settore urbanistico i dirigenti passano da due a tre: un dirigente si occuperà di Pianificazione territoriale, Mobilità, Verde pubblico, Ambiente e Sviluppo sostenibile; un secondo di Servizio idrico integrato, Igiene urbana, Illuminazione pubblica e sarà il coordinatore del settore tecnico; un terzo di Strade e di Stabili e impianti.

In una nota il Comune spiega che "il potenziamento dell'area tecnica permetterà di realizzare in maniera efficace i progetti", dando modo di "attivare la sperimentazione della gestione dei piccoli interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale e negli edifici pubblici di proprietà comunale, mediante un servizio di 'pronto intervento' composto da tutto il personale operaio, a esclusione di quello assegnato al servizio idrico integrato". Oltre alle piccole opere, è previsto di potenziare l'area dirigenziale per il super bonus 110 per cento di "gestire al meglio i finanziamenti derivanti dalla partecipazione del Comune a bandi pubblici nazionali quali il programma per la 'Qualità dell'abitare' e il bando per la 'Rigenerazione urbana', per un finanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro".



Il sindaco, Gianni Nuti, spiega: "Diamo seguito a quanto previsto nel programma di governo, avviando la riorganizzazione della struttura comunale che sarà operativa dal primo luglio. Tengo a sottolineare i progressi attesi nella qualità e nei tempi di risposta alle istanze dei cittadini". Per Nuti, "la creazione di una nuova area tecnica ci consentirà di procedere speditamente con i grandi progetti che cambieranno il volto di Aosta negli anni a venire, ma al tempo stesso di provvedere con rapidità ai piccoli grandi lavori di manutenzione sul territorio con la creazione dell'unità di pronto intervento dell'officina unificata, migliorando così la vita delle persone con interventi tangibili".



Quanto ai costi degli interventi, sono previsti 326.000 euro per la videosorveglianza al quartiere Cogne; 962.000 euro per il primo lotto del piano di prevenzione degli incendi del Palaindoor di Tsambarlet; 300.000 euro per il completamento dell'accordo di programma con la Regione per il nuovo polo sociosanitario di via Jules Brocherel; 170.000 euro per manutenzioni al mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e per la posa di colonnine elettriche nei mercati cittadini; un milione 791.000 per manutenzioni stradali; un milione 319.000 per interventi su acquedotto e fognatura. Infine, 50.000 euro servono per completare il progetto "Vieille Aoste" per la posa di segnaletica e targhe turistiche.