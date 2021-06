Aosta: Giunta Nuti avanti sulle luminarie di Natale e in piazza potrebbe tornare l'albero della Chambre

Per le prossime Feste di Natale, che ci si augura 'Covid free' o quasi, la Giunta comunale di Aosta si prende per tempo approvando gli indirizzi e gli elaborati tecnici per la posa delle luminarie nella stagione invernale.

Il periodo di riferimento dell’installazione andrà da novembre a gennaio 2022 per un investimento di circa 60 mila euro.

Oltre alle tradizionali luminarie, in piazza Chanoux è possibile il ritorno dell'albero di Natale 'tecnologico' voluto e realizzato dalla Chambre Valdotaine. E' alto 12 metri, bianco, fatto a forma di scala a chiocciola e percorribile a piedi (il punto accessibile più alto è a 9 metri di altezza).



L'albero che ottenne grande successo nel 2018 e nel 2019 prima di essere messo da parte causa pandemia (creava assembramenti) è stato ideato e progettato dall'architetto Paolo Venturotti, di Aosta, e realizzato dall'impresa Chenevier di Charvensod.