In Valle ancora 345 fra medici, infermieri e oss senza vaccinazione anti Covid

Sono 345 gli operatori sanitari valdostani che non hanno ancora ricevuto il vaccino, non assolvendo così all'obbligo vaccinale imposto dal decreto legge del 2021. Di questi, 90 sono medici iscritti all'Ordine dei medici della Valle d'Aosta (che sono circa 500) tra cui rientrano medici ospedalieri, dirigenti medici, medici di medicina generale e odontoiatri; 15 sono medici non iscritti all'Ordine ma comunque operanti in strutture o enti presenti sul territorio regionale; 80 sono infermieri iscritti all'Ordine degli infermieri di Aosta e 160 sono operatori socio-sanitari operanti in Valle d'Aosta.

Il dato, sinora mai diffuso, è stato reso noto oggi mercoledì 23 giugno dall'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, a seguito di un'interrogazione proposta dal consigliere Mauro Baccega (PlA) in merito all'aggiornamento delle adesioni dei sanitari al piano vaccinale anti Covid 19.



L'assessore ha afferma che, sulla base degli obblighi vaccinali imposti dal decreto, l'azienda Usl "ha già provveduto ad inviare ai suddetti destinatari delle disposizioni di legge la prima lettera di invito alla vaccinazione", al fine di fissare la seduta vaccinale. La lettera equivale a una diffida che, se non ottemperata, può condurre alla sospensione dell'attività senza stipendio.