A' Nus on tourne à voir les etoiles

Après plusieurs mois d'activité divulgative en ligne, l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy accueillera bientôt ses visiteurs en présence.

À partir de vendredi et jusqu'au 28 août, du mardi au samedi, la structure gérée par la Fondation Clément Fillietroz-Onlus proposera trois spectacles dans l'après-midi au Planétarium et une série de visites guidées nocturne au Starlight Stellar Park, le premier et le seul en Italie, reconnu par l'Unesco. Réservations obligatoires avant minuit du jour précédent sur le site www.oavda.it.



Différents évènements accompagneront les amateurs des étoiles pour toute l'été: le 30 juin il se déroulera l'Asteroid Day; du 12 au 16 juillet il aura lieu l'École estivale d'astronomie, dédiée à l'astrobiologie; la revue Étoile en musique, les soirées dédiées aux étoiles filantes, se tiendra du 10 au 13 août, tandis que le Star Party de fin d'été est programmé du 3 au 5 septembre.