Sì della Giunta a contributi per adeguamenti quattro rifugi alpini

Dopo il via agli importanti lavori al Rifugio Champillion, potranno presto essere completati i lavori di adeguamento e riqualificazione di altre strutture turistico ricettive valdostane di alta quota.

La Giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria delle domande risultate ammissibili per l’anno 2021 per la concessione dei contributi a fondo perduto per interventi ai rifugi alpini 'Capanna Giovanni Gnifetti', 'Arbolle', 'Monte Bianco' e 'Bertone' per un ammontare di spesa di 201.790 euro.

Ammessi a contributo anche le opere di adeguamento alle normative antipandemia previste per le strutture di alta montagna, che nel 2020 non erano state ammesse.