Attivo 'Sportello Digitale' regionale a disposizione dei cittadini

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, ad Aosta nella sede dell'assessorato dello Sviluppo economico in piazza della Repubblica 15, è attivo lo 'Sportello Digitale' regionale. E' uno spazio all’aperto progettato per fornire assistenza e aiuto a tutti i cittadini nell’utilizzo dei servizi erogati online dalle Pubbliche amministrazioni e non solo.

Allo Sportello operano due studenti del servizio civile regionale 'Due mesi in Positivo', dai quali i cittadini potranno ricevere informazioni e supporto per tutto ciò che è digitale, dalla creazione dello Spid necessario per presentare le domande per le misure COVID, all’accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, alla ricerca del lavoro online.

"La spinta verso la transizione digitale della popolazione - ha dichiarato l’assessore Luigi Bertschy - passa anche da innovazioni come lo Spid e il Fascicolo sanitario elettronico a cui i cittadini devono adeguarsi e per i quali è necessario comprenderne a fondo l’utilità. E’ un progetto sperimentale che offre una grande opportunità a tutta la popolazione, sia analogica che digitale, e per la quale auspico una buona partecipazione. Quest’iniziativa precede un’azione più strutturata orientata alla digitalizzazione della popolazione valdostana".

Lo Sportello Digitale è ad accesso libero nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio Covid.

Per informazioni, è possibile contattare i Centri per l’Impiego di Aosta (0165274777) e Verrès (0125929443).