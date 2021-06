A Nus Festival corsi estivi di perfezionamento musicale

Nus si appresta a una pacifica invasione di studenti di musica che prenderanno parte al 'Nus Festival': dal 5 al 10 luglio sono previsti master class e corsi estivi di perfezionamento per strumentisti e per direttori di orchestra di fiati; in programma, ci sono anche due concerti.

L'iniziativa è organizzata dalla Banda musicale "La Lyretta" di Nus, col sostegno del Consiglio Valle, del Comune di Nus, della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, la Scuola orientamento formazione musicale-Sfom, la Fédération des harmonies valdôtaines. La direzione artistica è affidata al Maestro Livio Barsotti.

I corsi

I corsi per studenti sono rivolti ad allievi di strumenti a fiato e percussioni di Conservatori, scuole delle Bande musicali, licei musicali e scuole medie a indirizzo musicale. È stato anche organizzato un corso junior, per flauto, tromba e percussioni. Le lezioni si terranno nella scuola primaria di Nus, le prove nella sede della Banda musicale "La Lyretta".

I docenti occupano il posto di Prime Parti nelle più importanti orchestre del panorama europeo o tengono lezioni in prestigiosi Conservatori italiani.

Per iscriversi c'è tempo fino a giovedì 1 luglio, inviando via mail o per posta l'apposito modulo, unitamente alla ricevuta di versamento della quota associativa. Per informazioni sullo svolgimento delle lezioni e sulle modalità di adesione occorre contattare il Maestro Livio Barsotti ai numeri 347.2767430 o 0165.767426, oppure alla mail barsottilivio@libero.it. Il modulo è scaricabile dal sito www.lalyrettanus.it .

I concerti si terranno all'auditorium del Comune di Nus, a partire dalle ore 21. Lunedì 5 ci sarà il concerto di inaugurazione tenuto da un quintetto di ottoni, mentre, per concludere, sabato 10, si terrà l'esibizione degli allievi iscritti al Festival.