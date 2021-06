Chambre e Regione al workshop internazionale Discover Italy sul Turismo in entrata

La Chambre Valdotaine e l'Assessorato regionale del Commercio parteciperanno all'evento Discover Italy, manifestazione dedicata all'Incoming con il patrocinio Enit, che si terrà a Sestri Levante (Genova) mercoledì 15 settembre prossimo.

Chambre e Regione acquisteranno una propria postazione istituzionale al workshop per presentare la destinazione Valle d'Aosta nel suo complesso e avviare i primi contatti.

Discover Italy è un appuntamento dedicato esclusivamente all'Incoming - ovvero il turismo in entrata, cioè i viaggi effettuati all'interno di un Paese dai non residenti - che dal 1996 offre la possibilità di incontrarsi durante una giornata di puro business. In questa edizione gli operatori turistici italiani potranno incontrare, realmente o virtualmente, selezionati buyer specializzati nei segmenti dell'incentive tour, delle esposizioni, tempo libero e lusso provenienti dalla Svizzera, resto d’Europa, Usa, Canada e mercati emergenti interessati alla destinazione Italia.