L'Arcobaleno dell'estate è su Radio Proposta…inBlu

L’estate 2020 seppur con qualche apertura, non aveva garantito il normale svolgimento della trasmissione itinerante di Radio Proposta…inBlu denominata “L’Arcobaleno”: la stessa aveva trovato sede per l’occasione, presso la Cittadella dei Giovani di Aosta.

“L’Arcobaleno” è un programma radiofonico caratterizzato dall’alternarsi di informazioni e di musica. Il camion regia mobile dell’emittente radiofonica valdostana è pronto per “macinare” numerosi chilometri e spostarsi da una località all’altra. Grande spazio viene dedicato ai paesi che ospitano “L’Arcobaleno” nel corso delle prossime settimane. Non mancheranno poi contributi che spazieranno dalla cucina al buon bere, dai consigli letterari a quelli cinematografici.

Ci saranno anche momenti dedicati ai Social Media e ai progetti di volontariato regionale, oltre agli eventi e alle mostre da visitare. Trattandosi di una rubrica estiva, non possono mancare notizie fresche e positive e degli approfondimenti dedicati all’ambiente, per ricordare che il rispetto per il pianeta terra non va in vacanza con la bella stagione.

L’avvio è previsto per lunedì 28 giugno 2021: sino a venerdì 2 luglio 2021 sarà il comune di La Thuile a ospitare i mezzi tecnici e lo Staff dell‘emittente radiofonica Diocesana, nella zona centrale del paese, dove è allestito il palco per lo svolgimento delle principali manifestazioni promosse in questo conosciuto paese turistico dell’Alta Valle d’Aosta.

Di seguito ecco il calendario delle sedi, con relative date:

Arnad: dal 5 al 9 luglio 2021

Aosta dal 12 al 16 luglio: in questa settimana da segnalare che Radio Proposta in…Blu seguirà con numerose ore di diretta, le tre tappe del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, in programma dal 16 al 18 luglio.

Cogne dal 19 al 23 luglio.

Gressoney-Saint-Jean dal 26 al 30 luglio.

Rhêmes-Saint-Georges il 2 e 3 agosto.

Avise il 4, 5 e 6 agosto;

Ollomont il 9, 10 e 11 agosto.

Oyace il 12 e 13 agosto.

A partire da lunedì 28 giugno, fra le 14:30 e le 17:30, Fabiola Megna conduce dal lunedì al venerdì, dalla Cittadella dei Giovani di Aosta, il programma radiofonico “Hashtag” rivolto a un pubblico prevalentemente giovane e desideroso di essere informato su quanto accade nell’estate valdostana.

Tutte le puntate de “L’Arcobaleno” e di “Hashtag” possono essere seguite collegandosi al sito Internet: www.radiopropostainblu.it Per ascoltare Radio Proposta in…Blu basta sintonizzarsi sulle seguenti frequenze: FM 103.7 (La Salle); FM 88.0 (Valgrisenche); FM 107.6 (Saint-Nicolas, Vallata del Gran San Bernardo, Valtournenche e Ayas e Fontainemore); FM 107.8 (Aosta e Bassa Valle d’Aosta); FM 107.4 (Saint-Vincent, Courmayeur e Cogne); FM 88.5 (Brusson); FM 90.6 Champorcher; FM 103.6 (Donnas e Pont-Saint-Martin).