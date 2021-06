Libera VdA: 'Sviluppare percorso di cittadinanza monitorante antimafia'

"Come Libera Valle d'Aosta riteniamo fondamentale utilizzare questi mesi di proroga per prepararci a diventare cittadini monitoranti e ad affrontare con consapevolezza la fase post-scioglimento". Lo dichiara in una nota la sezione locale dell'associazione contro le magie, a seguito della decisione del Consiglio dei ministri di prorogare di sei mesi il commissariamento del comune di Saint-Pierre, il cui Consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni di 'ndrangheta nel febbraio 2020.

Libera VdA aveva avviato a inizio anno un percorso di cittadinanza monitorante, in collaborazione con il gruppo Abele di Torino, volto a "comprendere quanto accaduto e ad imparare a vigilare sull'attività dell'amministrazione". L'attività di monitoraggio sull'attività amministrativa verrà rafforzata nei prossimi mesi, "anche in vista delle elezioni che si terranno al termine della gestione commissariale".

"A tal proposito - conclude la nota - chiediamo sin d'ora a tutta la politica di prepararsi ad essere forte nell'impedire infiltrazioni ed opacità nell'amministrazione".