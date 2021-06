Aosta: Oltre sei milioni di euro per rifare il look alla città

Approvata dal Consiglio comunale di Aosta con 20 voti a favore della maggioranza (Progetto Civico Progressista, Union Valdôtaine e Alliance Valdôtaine) e nove astensioni delle minoranze (Rinascimento Valle d'Aosta, Lega e Forza Italia) la delibera della Giunta Nuti che stanzia parte dell'avanzo 2020. La variazione al bilancio mette a disposizione sei milioni 266.000 euro di investimenti.



Sono previsti 326.000 euro per la videosorveglianza al quartiere Cogne; 962.000 euro per il primo lotto del piano di prevenzione degli incendi del Palaindoor di Tsambarlet; 300.000 euro per il completamento dell'accordo di programma con la Regione per il nuovo polo sociosanitario di via Jules Brocherel; 170.000 euro per manutenzioni al mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e per la posa di colonnine elettriche nei mercati cittadini; un milione 791.000 per manutenzioni stradali; un milione 319.000 per interventi su acquedotto e fognatura. Infine, 50.000 euro servono per completare il progetto "Vieille Aoste" per la posa di segnaletica e targhe turistiche.

"Avevamo risorse centellinate, come abbiamo detto all'approvazione del bilancio di previsione. Ora abbiamo maggiori fondi da spendere", ha detto Roberto Favre, consigliere dell'Union Valdotaine e relatore di maggioranza della variazione di bilancio.

Per la minoranza, Paolo Laurencet (Fi) ha spiegato che "l'astensione deriva da da due tipi di ragionamento. Il Comune si trova a disposizione un discreto tesoretto, di oltre sei milioni. È una cifra importante, che però crediamo andasse spesa l'anno scorso, quando le risorse c'erano e la città ha affrontato la prima ondata di pandemia. Invece di farlo, abbiamo chiesto 800.000 euro ai nostri concittadini" aumentando l'addizionale Irpef.