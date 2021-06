Aosta: E' online 'www.aostainfo.it', il portale che racconta al mondo il capoluogo valdostano

"Uno strumento per rilanciare in modo efficace le attrattive turistiche del capoluogo valdostano, al quale daremo grande sostegno e che contiamo di implementare nel tempo". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha descritto oggi in conferenza stampa all'Hotel Omama il nuovo sito www.aostainfo.it. portale di destinazione turistica realizzato dall'Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostani-Adava e finanziato dall'Amministrazione municipale.

"E un portale evocativo - ha sottolineato Nuti (foto a lato) - che richiama le esperienze da fare tramite simboli ed elementi iconici".

Un sito internet è "la vetrina attraverso cui una destinazione viene scelta - gli ha fatto eco Jeannette Bondaz, delegata dell'Adava per Aosta - è un tassello importante per la promozione della nostra città". Bondaz ha ricordato che "da anni l'associazione degli albergatori collabora con l'amministrazione comunale ma in questi ultimi due anni di pandemia il contributo del Comune all'Adava non aveva senso se indirizzato in attività che potessero creare assembramenti, pertanto abbiamo puntato su qualcosa di diverso".



"Questo sito web è un prodotto di promozione turistica e culturale che mancava nel panorama delle iniziative aostane. Nel 2020 abbiamo perso il 40 per cento di turisti a causa della pandemia. Questo è un prodotto che ci aiuterà", ha commentato Alina Sapinet, assessora comunale al Turismo.

"Aosta ha una potenzialità turistica da sfruttare, è cambiata molto negli ultimi 15 anni grazie agli investimenti di tanti imprenditori turistici", ha sostenuto Filippo Gérard, presidente dell'Adava.



L'assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz ha spiegato: "La Regione caldeggia e incentiva iniziative che partano dal privato e che coinvolgano in modo fattivo l'amministrazione, in un'ottica di collaborazione".

Tullio Macioce, designer e socio del consorzio Officine Zoum, realizzatore del sito, ha illustrato le pagine in tre lingue, italiano, francese e inglese. 'Aostainfo' ha un approccio "emozionale", ha insistito Macioce, con grandi immagini e video e racconta con immagini e testi singolari i pregi artistici, architettonici, storici, ludici e naturali di Aosta. Si integra con il sito dell'Office régional du tourisme www.lovevda.it e con il portale Booking Valle d'Aosta per le prenotazioni dei soggiorni. Il consorzio Officine Zoum, "ne garantirà l'aggiornamento continuo e originale" ha assicurato Macioce.