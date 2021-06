ROCKY - ADOZIONE DEL CUORE

Rocky, possente incrocio Pitbull di circa 5 anni in splendida forma. E' un cane dal forte carattere, NON COMPATIBILE CON ALTRI CANI, ma iperaffettuoso e docile con le persone. E' già abituato a stare in casa, non sappiamo il motivo del suo abbandono e forse neanche lui tuttora ne comprende il motivo... Non gli manca proprio

nulla, a parte la "sfortuna" di essere nato quasi Pitbull, razza ormai marchiata da falsi ed eccessivi pregiudizi negativi che purtroppo ostacolano le adozioni... Ma non è il caso di Rocky, quindi lasciatevi conquistare dai suoi occhioni color nocciola e dal suo musone tutto rughe, un pitbull dal cuore di Labrador.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI



CHIAMARE ANNA 338 834 44 90

OPPURE INVIARE UN’EMAIL monticoneanna@gmail