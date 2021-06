Etroubles: Verso agevolazione Tari per attività colpite dalla pandemia

L'adozione di agevolazioni in favore delle utenze commerciali, artigiane e imprenditoriali che sono state costrette a sospendere o ridurre l'attività a causa dell'emergenza Covid è il principale punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Etroubles in programma per le 8,30 di giovedì 25 giugno.

In particolare, sarà proposta dalla giunta del sindaco Marco Calchera l'approvazione delle tariffe Tari 2021 che già prevedono riduzioni per le attività economiche.

Saranno poi discusse eventuali interrogazioni formulate dai cittadini nell'ambito dell'iniziativa comunale 'La parole aux citoyens-la parola al cittadino', nonchè il rinnovo della convenzione tra i Comuni del comprensorio e l'Unité Grand Combin per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi municipali per il periodo 2021-2025.