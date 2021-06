WEBINAR gratuito FIPE-Vinitaly 30 giugno 2021 ore 15.00

La pandemia ha messo a dura prova la ristorazione e la sua lunga filiera. Il vino è un prodotto fondamentale nel modello italiano di ristorazione e la chiusura per lunghi mesi delle attività ha avuto un impatto pesante su tutta la produzione vitivinicola italiana ed in particolare su quella di maggior pregio. I consumi domestici, per quanto in crescita, dopo lunghi anni di flessione non hanno lontanamente compensato le perdite registrate nei consumi fuori casa testimoniando, semmai ce ne fosse bisogno, quanto la ristorazione sia importante per tante produzioni italiane e tra queste per il vino. Il webinar del 30 giugno 2021, promosso da FIPE e Vinitaly con la partecipazione de “Il Corriere Vinicolo”, vuole essere un momento di confronto per immaginare nuove modalità di collaborazione tra questi due mondi finalizzate alla valorizzazione del made in Italy e al rafforzamento delle relazioni di filiera. Produttori e ristoratori parlano di ripartenza, nuovi modelli di consumo, qualità, sostenibilità e innovazione con un occhio sempre attento alla tenuta delle imprese.

RELATORI

Giovanni Mantovani Direttore Generale Veronafiere Spa

Giancarlo Deidda Consigliere Fipe e Presidente di Fuoricas@ Srl

Giulio Somma

Direttore

de Il Corriere Vinicolo

Luciano Sbraga

Ufficio studi FIPE

Carlo Flamini

Osservatorio del Vino UIV

Francesca Argiolas

Cantine Argiolas

Antonio Rallo

Donnafugata

Lorenzo Lisi

Trattoria Da Pierluigi

Roma

Nadia Pasquali

Ristorante alla Borsa Valeggio sul Mincio