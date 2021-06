CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Nuovissimo alloggio in vendita nel centro del Villair di Quart

Al Villair di Quart, in località Prebenda, in un complesso residenziale in fase di costruzione in classe A, VENDESI alloggio posto al primo piano e composto da ampio soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 2 bagni, soppalco e 2 terrazze coperte a Sud e a Ovest. Completano la proprietà una cantina e un posto auto esterno. Garage a parte a € 22.000,00. Essendo ancora in corso di completamento, è possibile personalizzare le finiture in base ai propri gusti! € 198.000,00