Le migliori app di trading azionario per Android

I proprietari di dispositivi Android hanno molte scelte quando si tratta di app per il trading di azioni. Dalle principali società di investimento agli intermediari di boutique incentrati sui dispositivi mobili, è probabile che esista una piattaforma che si adatta bene alle tue esigenze di trading azionario. Tuttavia, sapendo che ogni investitore ha obiettivi e preferenze uniche, potrebbe essere un po' complicato trovare l'app di trading giusta. La nostra analisi delle migliori trading apps azionario per Android oggi sul mercato può aiutarti a fare una scelta informata.

Come funziona l’app Schwab Mobile

L'app Schwab Mobile di Charles Schwab si classifica come la nostra migliore scelta complessiva per la migliore app di trading azionario per Android. L'app di Schwab è robusta e ricca di funzionalità che soddisfano le esigenze di principianti, esperti e di tutti gli investitori e trader intermedi. I conti di intermediazione Schwab includono operazioni gratuite su azioni ed ETF e non prevedono requisiti di saldo minimo o commissioni ricorrenti. L'app mobile per Android include funzionalità per monitorare e gestire i tuoi account, effettuare operazioni avanzate e monitorare lo stato delle operazioni, ricevere avvisi sulle azioni e le azioni che segui, ricercare investimenti con grafici interattivi, visualizzare dati di mercato in tempo reale e persino trasmettere in streaming CNBC TV. Alcuni nuovi investitori potrebbero trovare un'app con così tante funzionalità da essere un po' travolgente, ma la navigazione intuitiva e la possibilità di approfondire le sezioni a cui tieni di più dovrebbero aiutare ad alleviare la curva di apprendimento. Anche i trader più esperti dovrebbero soddisfare le loro esigenze.

Come funziona l’app di E*TRADE

Un’altra app molto efficace per fare trading è sicuramente quella di E*TRADE, piattaforma volta al trading che è stata fondata nel 1982 e ha inviato il primo ordine di compravendita di azioni online nel 1983. Con così tanta storia nel trading online, non sorprende che E*TRADE abbia una forte offerta quando si tratta delle sue app mobili. E*TRADE non ha saldi minimi del conto o commissioni ricorrenti. Le negoziazioni di azioni ed ETF sono esenti da commissioni.

L'app mobile E*TRADE per Android ha una varietà di opzioni a misura di trader:

- Operazioni di base e operazioni complesse di opzioni a più gambe

- Ricerca di terze parti

- Streaming Bloomberg TV

- Avvisi di ultime notizie per il tuo portafoglio e i mercati

I trader di livello professionale possono eseguire l'aggiornamento all'app Power E*TRADE per funzionalità di trading e grafici avanzati più potenti. L'acquisizione di E*TRADE da parte di Morgan Stanley si è conclusa nell'ottobre 2020. Ciò significa che è probabile che i conti E*TRADE diventino conti Morgan Stanley in futuro. Se sei contrario a questo, potresti voler guardare altrove quando scegli un'app di trading azionario.

Come funziona l’app di Webull

Se desideri un'app che renda la tua intera esperienza di investimento gratuita, Webull potrebbe essere una buona scelta. Webull non ha minimi o commissioni per il conto. Tutte le negoziazioni di azioni, ETF e opzioni sono gratuite. Ciò include le commissioni sui contratti di opzione, che la maggior parte degli altri broker ancora addebita. Webull è un broker relativamente nuovo, ma offre piattaforme solide e aggiorna regolarmente per offrire funzionalità importanti anche ai trader più sofisticati. L'app Webull per Android ti offre gli strumenti per gestire l'intero account e inserire ordini di trading avanzati. L'app di Webull supporta i comandi vocali. Puoi inserire uno scambio dicendo "acquista Apple" o altri comandi per vendere o cercare. L'app è stata creata pensando ai trader attivi e di opzioni. L'app Webull fornisce preventivi di livello 1 e livello 2 e include alcuni ordini contingenti come OCO. Questi sono strumenti avanzati e tipi di ordine non adatti alla maggior parte dei principianti. Tuttavia, Webull non è completamente gratuito; addebita i prestiti a margine e le vendite allo scoperto. Pagherai un extra per le quotazioni avanzate di almeno sette servizi diversi, ma la maggior parte dei trader non avrà bisogno di quel tipo di dati di mercato. La maggior parte dei trader sarà in grado di utilizzare Webull senza pagare alcuna commissione. È fantastico per i nuovi trader che imparano come funzionano i mercati e per i trader esperti che cercano di risparmiare denaro sulle commissioni dei contratti di opzioni.

Criteri di scelta per le app dedicate al mondo del trading online

Invece di fare la tua scelta basandoti esclusivamente sull'app Android, è una buona idea esaminare l'offerta completa di funzionalità dei tuoi broker preferiti. Poiché probabilmente gestirai il tuo account con più dispositivi, è importante rivedere tutte le piattaforme per assicurarti che funzionino bene per le tue esigenze. Oltre alle funzionalità di trading per principianti o avanzate a cui tieni di più, è anche importante considerare le commissioni di conto e di trading. Sebbene le commissioni siano in calo da un po', molti broker trovano ancora modi per addebitare i clienti. Fai attenzione alle commissioni per i tipi di operazioni che prevedi di inserire di più quando scegli un account e un'app; le negoziazioni di opzioni sono in genere il primo posto in cui troverai commissioni.