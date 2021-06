Aosta: Comune investe sulla co-progettazione sociale e multiculturale

Passi avanti dell'Amministrazione comunale di Aosta verso la realizzazione, nei prossimi mesi ed entro il 2023, di progetti volti all'integrazione e sociale multiculturale.

Va in questo senso l'adesione della Giunta Nuti all’invito formale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il finanziamento, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie 2021, di progetti 'per l’inclusione dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità', avvalendosi della collaborazione da parte di enti del Terzo settore.

A tal fine, l’Amministrazione comunale ha voluto predisporre un’idea progettuale, denominata 'Sentirsi a casa', finalizzata a sostenere un processo di crescita della donna, attraverso la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale.

"Per la realizzazione dell'iniziativa - si legge in una nota del Comune - si procederà con un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla ricerca di partner nell’ambito degli enti del Terzo settore interessati a collaborare con l’Amministrazione, sulla base della quale verrà definito il progetto di dettaglio nell’ambito di un percorso di co-progettazione partecipata.

"Il progetto – spiega l’assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità, Clotilde Forcellati – interesserà per 24 mesi 30 donne straniere sole o con figli a carico, in situazione di fragilità, e che necessitino di accedere a percorsi di integrazione socio-lavorativa. L’obiettivo è di sviluppare la consapevolezza di sé nella donna, attraverso una serie di azioni svolte in sinergia con il Terzo settore, a partire dall’intercettazione preventiva di situazioni di emarginazione sociale e di isolamento".