Regione approva quattro interventi contro dissesto idrogeologico

La giunta regionale ha approvato questa mattina quattro interventi da realizzare in somma urgenza per altrettante opere in tre comuni della Valle, colpiti nell'ultimo anno da eventi imprevedibili come piogge intense, valanghe ed esondazioni. Le opere di manutenzione straordinaria di tipo idraulico-forestale, sono state finanziate per una spesa complessiva di 472.512 euro.



Il primo intervento prevede la stabilizzazione della parete rocciosa a monte della strada poderale di Blavy, a Roisan, per un importo di 172.990 euro; è prevista la messa in sicurezza strutturale del ru Bourgeois, in località Chez-Percher di Gignod, per 166.573 euro. Nella valle di Champorcher, sono previsti il ripristino funzionale dell'opera di presa Salleret e del canale irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario Pontboset, danneggiati durante le intense piogge di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020, nel comune di Champorcher, per 50.058 euro, oltre al ripristino della strada di Dondena, sempre a Champorcher, per 82.096 euro.