Aiuti anticrisi, la Giunta organizza i sostegni ai titolari di partita Iva

Si concretizzano le misure regionali per combattere la crisi derivata dall'emergenza Covid.

Oggi, lunedì 21 giugno, la Giunta Lavevaz ha istituito la struttura organizzativa temporanea ‘Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita Iva’, incardinata nel Dipartimento sviluppo economico ed energia.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, venerdì scorso, della legge regionale di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2021, recante anche le disposizioni sulle misure di sostegno all'economia regionale conseguenti alla pandemia da Covid-19, quello di oggi è il primo atto amministrativo che dà attuazione a una norma che prevede aiuti per circa 80 milioni di euro, destinati a imprese, lavoratori e famiglie valdostani, colpiti dalla crisi causata dalla pandemia.

In particolare, 20 milioni di euro sono destinati ai bonus per i titolari di Partita IVA (ai quali si affiancano 29 milioni dello Stato), 13 milioni agli investimenti, 3 milioni per il sostegno alla liquidità delle imprese e delle libere professioni, 3 milioni per le misure di rilancio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, 2 milioni alle imprese di grandi dimensioni, 1 milione 300 mila per il settore agricolo, 200 mila euro per i bed&breakfast, cui si aggiungono 5 milioni di euro per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di politiche del lavoro, sono previsti 19 milioni di euro, ai quali si aggiungono 6 milioni di euro per i lavoratori dipendenti, mentre alle professioni della montagna sono destinati 1,7 milioni di euro. Per le misure a sostegno delle famiglie sono previsti 3 milioni di euro, mentre 320 mila saranno destinati agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

È previsto infine lo stanziamento di 27,6 milioni di euro per il finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre a 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi all'istruzione.