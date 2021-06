Oggi lunedì 21 giugno saint Louis de Gonzague

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 21 giugno

Aosta, Seminario Maggiore - ore 18.00

Gruppo di lavoro per la preparazione dell'Assemblea diocesana

Martedì 22 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 23 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 25 giugno

Vescovado - ore 10.00

Incontro con il Visitatore dei Canonici Regolari Lateranensi

Challand-Saint-Victor, Cappella di San Massimo - ore 18.00

S. Messa

Sabato 26 giugno

Chiesa parrocchiale di Arnad - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Roisan

Lunedì 28 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 21 giugno saint Louis de Gonzague

La Chiesa celebra San Luigi Gonzaga Principe, religioso gesuita

Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 marzo del 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un'altra: quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo, venuto in visita a Brescia. Decise poi di entrare nella compagnia di Gesù e per riuscirci dovette sostenere due anni di lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel Collegio romano dei gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726. E' sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campo Marzio.

Il sole sorge alle ore 5,29 e tramonta alle ore 21,23