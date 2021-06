Nelle vallate ai piedi del Bianco i fine settimana dedicati dello Yoga

Approfittando del 'Green Weekend', la rassegna regionale Yoga Mountains Days farà tappa ai piedi del Monte Bianco. Venerdì 26 giugno dalle 11 alle 13, in località La Zerotta in Val Veny, si farà pratica col docente Jacopo Ceccarelli. Il 27 giugno, in Val Ferret, si terranno delle free classes a cura di Vda Yoga: la prima in mattinata alle 10.30 e la seconda alle 16,30. Al termine seguirà il concerto del gruppo Tamtando: l'associazione culturale e laboratorio di musica e danza si esibirà con il musicista Bil Aka Kora al Jardin de l'Ange alle 18.



Lo yoga sarà una costante nella programmazione estiva di Courmayeur. Le lezioni cura di Yoga Vda proseguiranno nei mesi di luglio e agosto, in varie località di Courmayeur: l'ultima è prevista per il 4 settembre, al Jardin de l'Ange, con il docente Roberto Vitale del Centered Yoga.

I bimbi dai 5 agli 8 anni possono partecipare alle lezioni della Scuola di Yoga del Monte Bianco nei prati di Maison Vieille, mentre i ragazzi dai 6 ai 16 anni il venerdì, in Val Veny, località Zerotta.