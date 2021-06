Formazione per la riqualificazione energetica degli edifici

Proseguono le iscrizioni al corso di formazione per operatori edili in bioedilizia e in edilizia sostenibile, organizzato dal CNOS/FAP Valle d’Aosta e cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’Avviso 19AH. Il corso intende formare personale qualificato in grado di affrontare le future sfide del settore costruzioni, principalmente negli ambiti della bioedilizia e dell’edilizia sostenibile, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici.

Il corso è riservato a persone adulte disoccupate di età compresa tra i 25 e i 67 anni non compiuti, domiciliate o residenti in Valle d’Aosta, con priorità di inserimento per i soggetti in possesso, o di una qualifica professionale di primo livello nel settore edile, oppure di almeno un anno di documentata esperienza lavorativa nel settore edile.

Il corso ha una durata complessiva di 400 ore ed è strutturato in 240 ore dedicate alla formazione teorica e pratica per l’acquisizione e il consolidamento delle competenze tecnico-specialistiche nell’ambito dell’edilizia e 160 ore pratiche di stage in azienda.

Le attività formative teoriche saranno svolte presso la sede di Châtillon mentre le attività pratiche ad Aosta, previa selezione con ammissione di massimo 15 persone, indicativamente da luglio a ottobre 2021 con una pausa estiva dal 26 luglio al 20 agosto.

E' prevista un'indennità di frequenza.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Avviso 19AH emanato dall’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro in collaborazione con l’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.

Per iscriversi contattare il CNOS/FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco al numero 0166.563826 o per mail all’indirizzo segreteria@cnosfapvda.it. (Fonte new.regione.vda.it/europa)