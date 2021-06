Picchiata a sangue dal compagno rischia infarto ma è salvata dagli agenti di una Volante

Le hanno praticato il massaggio cardiaco ininterrottamente per almeno 15 minuti, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, salvandole forse la vita o quantomeno evitandole complicazioni cliniche gravi. Così gli agenti di una Volante della Questura di Aosta hanno soccorso, verso la mezzanotte di sabato 19 giugno, una donna maghrebina che, traumatizzata e in sangue, si era accasciata sul marciapiede in via Frutaz, nel centro del capoluogo regionale.

In realtà quella stessa pattuglia era già intervenuta una mezz'ora prima in aiuto della donna: stava litigando con il marito in piazza Plouves e lui le aveva messo le mani addosso; durante quel primo intervento gli agenti le avevano proposto di allontanarsi dall'uomo e di farsi accompagnare in un luogo sicuro, ma lei aveva rifiutato, pensando che le acque si fossero calmate.

Quando la polizia se n'è andata, invece, il compagno della maghrebina è divenuto più violento e ha ripreso a picchiarla con forza di fronte all'ingresso del minimarket Carrefour; lei è fuggita ma imboccata via Frutaz si è sentita male e si è seduta per terra. I poliziotti, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, l'hanno trovata praticamente esanime e dopo aver chiesto l'intervento dei medici hanno avviato le manovre di rianimazione. La donna ha ripreso conoscenza ed è stata trasportata all'ospedale.

Per il compagno aggressore, del quale gli agenti conoscono l'identità, si profila una serie di denunce, da quella di lesioni personali a quella di omesso soccorso.