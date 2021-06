Oggi rilevati zero contagi Covid in Valle

E' dallo scorso mese di settembre che non si registrava un dato cosi: sono pari a zero i contagi da Covid registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diramato dall'ufficio stampa della Regione sulla base dei dati dell'Usl. Il dato oltremodo positivo è comunque da leggere con cautela, in quanto ieri era domenica e i tamponi processati sono stati soltanto 36. I casi positivi attuali scendono a 52, di cui tre ricoverati all'Ospedale Parini di Aosta, nel reparto Malattie Infettive e 59 in isolamento domiciliare. Sono cinque i guariti e nessun nuovo decesso, pertanto il numero delle vittime è fermo da un mese a 472..



La Valle rimarrà in "fascia gialla" di rischio per tutta la settimana, fino a domenica 27 giugno. Da lunedì prossimo, 28 giugno, si auspica l'ingresso in "fascia bianca", al pari delle altre regioni italiane.