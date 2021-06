Piano vaccinale e lavori stradali tra i punti 'caldi' del Consiglio Valle

Si riunisce mercoledì 23 e giovedì 24 giugno il Consiglio Valle, con all'ordine del giorno 43 argomenti, di cui due interpellanze e tre mozioni rinviate dalla precedente adunanza del 10 giugno.

La seduta, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, sarà trasmessa sul canale 15 del digitale terrestre (Tv Vallée) e sul sito del Consiglio Valle www.consiglio.vda.it. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la tribuna del pubblico rimane chiusa.

La Lega chiede, con un'interrogazione, lo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione del "vallo" di Plan Chécrouit, a Courmayeur; Pour l'Autonomie chiede conto dell'adesione al piano vaccinale anti Covid-19 da parte degli operatori sanitari. I due gruppi di opposizione, con un'interrogazione della Lega e un'interpellanza di Pla, chiedono aggiornamenti sulla frana dei Chiappetti, a Quincinetto, che minaccia l'autostrada A5.

Tra le mozioni, la Lega chiederà al Consiglio di individuare nel bilancio le risorse per realizzare l'impianto di tiro a volo di Châtillon; di individuare, con gli enti locali, le risorse per ridurre del 50 per cento o azzerare la Tari per le imprese commerciali la cui attività è stata limitata o impedita a causa dell'emergenza Covid-19.