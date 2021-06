Nerone ha bisogno di noi

Nerone è un bel meticcio di taglia media. Vive a Siderno Superiore in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un cane dolcissimo, socievole, abbandonato a se stesso. Da due anni, Angela lo accudisce con affetto, lo rifocilla e va a trovarlo tre volte al giorno. Lei non può accoglierlo, ma ha bussato invano a tutte le porte per sistemarlo felicemente. Da alcuni giorni, Nerone manca al consueto appuntamento. Ultimamente non stava bene. Angela cerca disperatamente sue notizie e rinnova l’appello per trovargli casa presso una famiglia amorevole o un’oasi spaziosa e accogliente. Chiediamo, per favore, condivisioni, notizie certe e un focolare rassicurante. Grazie.

Cellulare 349 8210600