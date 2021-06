DA OGGI, 19 GIUGNO 2021, I CITTADINI DI ETA’ INFERIORE AI 60 ANNI CHE HANNO RICEVUTO LA PRIMA DOSE DI VACCINO ASTRAZENECA POSSONO RICHIEDERE DI ESSERE VACCINATI CON VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) IN ALTERNATIVA A PFIZER O MODERNA

L’Azienda Usl comunica che, in seguito alle disposizioni ministeriali espresse nella circolare di ieri, da oggi, sabato 19 giugno 2021, i cittadini di età inferiore ai 60 anni a cui è stata inoculata la prima dose di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) e che devono effettuare la seconda dose possono scegliere, in alternativa al vaccino, proposto e consigliato, con Rna (Pfizer o Moderna), la somministrazione di Vaxzevria (ex AstraZeneca).

Sarà necessario esprimere la propria volontà e sottoscrivere il relativo consenso informato. Il Sevizio Infovaccini programmerà la somministrazione nella prima data disponibile.

Per poter organizzare al meglio le sedute vaccinali, si invitano i cittadini che intendono esprimere tale volontà ad inviare una email al Servizio Infovaccini (infovaccini@ausl.vda.it) almeno il giorno precedente alla seduta di vaccinazione.