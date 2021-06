Trend contagi Covid si mantiene in forte calo

L'incidenza settimanale di contagi da coronavirus è scesa in Valle d'Aosta a 12,9 nuovi casi su 100 mila abitanti nel periodo dall'11 al 17 giugno, a fronte di una media nazionale di 16,7.

E' la seconda settimana in cui il trend si mantiene molto al di sotto del valore di 50: ai fini del passaggio in zona bianca è necessario che la nostra regionel resti sotto questa soglia anche per la prossima settimana.

L'ingresso della Valle nella fascia con meno restrizioni potrebbe avvenire quindi dal 28 giugno prossimo. La percentuale di positività è dello 0,7% (media italiana 0,8%), con 1.784 tamponi eseguiti ogni 100 mila abitanti (2.126) In Valle d'Aosta è in calo rispetto alla settimana precedente anche l'indice Rt, da 0,78 a 0,68. Resta 'bassa' la classificazione complessiva di rischio.

I dati emergono dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia.