Segnalati furti nei parcheggi ad Aosta

Sono di questi giorni alcune segnalazioni di furti in automobili avvenuti in parcheggi di Aosta, tra cui quello antistante il cimitero in viale Piccolo San Bernardo.

Scarso il bottino (scomparse le autoradio estraibili, nelle vetture ormai si lasciano ben pochi oggetti di valore) ma resta ai proprietari il costo delle riparazioni degli scassi alle portiere o ai vetri.

E' possibile che le auto prese di mira non fossero sotto l'occhio di videocamere di sorveglianza, circostanza che rende più difficile l'identificazione dei ladri. Le Forze dell'ordine raccomandano la massima attenzione a non lasciare incustoditi e in vista sui sedili borse, sacchetti o altri oggetti.