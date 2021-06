L'ingegner Matteo Castiglioni commissario lavori Statale 27 G.S. Bernardo

Il ministero delle Infrastrutture ha indicato l'ingegnere lombardo Matteo Castiglioni, dirigente dell'Anas, come commissario per il completamento dei lavori sulla variante di Etroubles e Saint-Oyen, lungo la strada statale 27 del Gran San Bernardo. Il commissariamento era stato annunciato a fine maggio dal deputato genovese Edoardo Rixi (Lega), componente della commissione Trasporti della Camera. "Con la nomina arriverà il finanziamento integrale della parte ancora mancante, così da consentire ai lavori una veloce ripartenza" ha spiegato Rixi.

La variante, in gran parte in galleria, è stata ideata per evitare i passaggi pericolosi all'interno dei borghi di Etroubles e di Saint-Oyen. Il cantiere è stato avviato nel 2011, per un costo previsto di 107 milioni di euro.

Nel 2014, la ditta appaltatrice Lauro spa di Borgosesia (Vercelli) aveva chiesto il concordato preventivo ed era stata avviata la rescissione del contratto, con l'opera che sarebbe dovuta essere conclusa nel 2016. Con il commissariamento, i lavori potrebbero concludersi nel 2024.