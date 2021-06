TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 28 giugno

ore 9.30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per sentire il Segretario generale della Regione, Stefani Fanizzi, in merito al disegno di legge che modifica le disposizioni sul funzionamento di Finaosta Spa (legge regionale n. 7/2006).

ore 18, ad Aosta, sala Maria Ida Viglino, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, interviene alla conferenza stampa di presentazione del 57° Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta-Mont Blanc, organizzato dalla Società Ciclistica Valdostana col sostegno, tra gli altri, dell'Assemblea regionale.

Martedì 29 giugno

ore 15, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 30 giugno

ore 8.30, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal Vicepresidente Claudio Restano, per effettuare una serie di audizioni in merito alla situazione della Casa di riposo J.-B. Festaz di Aosta: saranno sentiti il Direttore e il Presidente, Patrick Therisod e Ernesto Demarie; i referenti delle Organizzazioni sindacali del settore sanità e di comparto CGIL, CISL, UIL, SAVT e FIALP-SIVDER; l'Assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse. Sono poi in programma altre audizioni: la Presidente dell'Associazione Dora Donne in Valle d'Aosta, Katya Foletto, sarà sentita in merito ai voucher per i servizi della prima infanzia; il Presidente e il Reggente del Coordinamento nazionale famiglie con disabilità, Alessandro Chiarini e Corrado Adamo, per conoscere l'attività svolta; infine, con Monica Franconeri, Presidente dell'Ordine dei tecnici sanitari e di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione Torino-Aosta-Alessandria-Asti, si approfondirà l'attuazione del Protocollo d'intesa che definisce le modalità di coinvolgimento dei professionisti sanitari iscritti all'Ordine nella campagna di vaccinazione nazionale anti Covid-19. I Commissari esamineranno anche la proposta di legge del gruppo Pour l'Autonomie di modifica delle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale (legge regionale n. 5/2000), nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Azienda USL e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo.

Giovedì 1 luglio

ore 9.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per nominare il relatore di minoranza e per esaminare la proposta di legge del Consigliere Claudio Restano (VdA Unie), di cui è relatore per la maggioranza, sulle disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno (modificazioni alla legge regionale n. 22/2016). I Commissari inoltre programmeranno i lavori futuri della Commissione.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.