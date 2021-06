Con il Cassetto Digitale dell'Imprenditore gestire un bar o ristorante diventa più semplice

Azzerrare costi e perdite di tempo per pratiche burocratiche, semplificare l’operatività quotidiana del proprio bar o ristorante in vista delle riaperture, ma anche accedere con estrema facilità alla documentazione utile per la richiesta di un finanziamento o di contributi per l’emergenza sanitaria.

Il tutto con uno strumento intuitivo, gratuito e a portata di click come il Cassetto Digitale dell’Imprenditore impresa.italia.it, la web-App realizzata da InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale. Uno strumento che proprio nei difficili mesi del Covid ha visto crescere l’attenzione da parte degli imprenditori, arrivando a toccare la cifra di un milione di utilizzatori.

Il Cassetto Digitale è uno strumento potente e completo che permette alle aziende di avere tutta la propria attività a portata di pc, smartphone o tablet e di dialogare in modo semplice con la Pubblica Amministrazione. Consente di consultare e scaricare i documenti sempre aggiornati della propria impresa con facilità, immediatezza e a costo zero, in modo sicuro grazie all’accesso via SPID o Carta Nazionale dei Servizi: visura anche in inglese, elenco dei soci e degli amministratori, atto costitutivo, statuto, bilancio e molti altri ancora. Ma non solo: il Cassetto permette soprattutto di condividere, in tempo reale e sempre senza alcun costo, ognuno di questi documenti con partner, clienti, fornitori, banche, professionisti e ogni altro tipo di interlocutore interessato.

