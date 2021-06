Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale determina tempo abbastanza soleggiato e caldo in Valle d'Aosta, ma domani la discesa di un'area depressionaria atlantica porterà condizioni perturbate; in seguito il permanere della circolazione depressionaria sull'Europa occidentale determinerà probabilmente per buona parte della prossima settimana tempo in parte soleggiato con qualche rovescio

DOMENICA 20 GIUGNO

Molto nuvoloso, con rovesci o temporali, localmente intensi nel pomeriggio, parziali schiarite in serata. Temperature: in calo tranne le minime nelle valli. Pressione: in calo. Venti: 3000 m da moderati a forti sud-occidentali; brezze nelle valli.