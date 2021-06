Corso per figure professionali che progettano, installano e manutentori impianti civili alimentati a biomassa legnosa

ARPA Valle d’Aosta, nell’ambito del progetto europeo LIFE PREPAIR (www.lifeprepair.eu), di cui è uno dei partner, organizza un corso di formazione per i professionistiche si occupano di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti civili alimentati a biomassa legnosa, affinché possano fornire agli utenti finali, in maniera corretta ed efficace, tutti gli elementi necessari per una scelta ed una gestione consapevoli degli impianti civili a biomassa legnosa, ai fini della riduzione dell’impatto dell’utilizzo degli stessi sulla qualità dell’aria.

