L'assessore Barmasse replica ai sindacati

"L'attuale Direzione Strategica aziendale, che, pur indebolita dall’assenza temporanea del Direttore Generale, sta affrontando in maniera egregia molteplici sfide in una situazione post-emergenziale". L'affermazione conclude la replica che l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, ha diffuso in serata dopo che in mattinata i sindacati, escluso il Savt, avevano lanciato "l'allarme sanità".

La nota di Barmasse è un bilancio di quanto l'assessore ha fattop dall'ottobre scorso, da quando cioè è stato eletto alla guida del palazzo rosa di via de Tillier.

E tra le cose fatte nella noa si legge che è stato recentemente approvato dall’Azienda USL il piano triennale per i fabbisogni del personale che verrà a breve deliberato anche dall’Amministrazione regionale ed è già stato bandito un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico.

Nell’ambito della legge 10/2020, sono stati inseriti alcuni articoli dedicati al riconoscimento di un’indennità specifica agli operatori sanitari dipendenti impiegati nella gestione dell’emergenza COVID, a rettifica della norma introdotta dalla legge 8/2020 impugnata dal Governo nazionale, per complessivi 1.850.274 euro a valere su fondi regionali che si aggiungono a 925.137 euro a valere su fondi statali; in aggiunta altri 410.000 euro di fondi regionali sono stati destinati al personale dell’Azienda USL con contratto atipico (somministrato o convenzionato) a titolo di indennità di disagio una tantum legate ad attività per l’emergenza COVID.

Sulla base della legge regionale 15 del 16 giugno 2021 (legge di assestamento del bilancio di previsione), la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Barmasse, nella seduta di lunedì 21 giugno, sarà chiamata a deliberare relativamente agli indirizzi e agli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’anno 2021, con cui saranno assegnati alla sanità valdostana ulteriori 28 milioni euro circa, con la finalità di rilanciare nella fase di ripresa dalla pandemia la programmazione e aumentare la qualità del servizio sanitario regionale e, con particolare riferimento alla retribuzione del personale, sono stati individuati riconoscimenti economici per 3.300.000 euro da destinare alla libera professione (LPA) COVID-correlata, a favore dell’Azienda, per dirigenza medica e parte del personale del comparto (ad esempio per l’attività legata alla campagna vaccinale), in aggiunta ai fondi resi disponibili dai decreti nazionali per l’attività vaccinale e di riduzione delle liste d’attesa.

Oltre a questi interventi che agiscono nell’immediato e su personale già in forza presso il sistema sanitario regionale, conscio dell’oggettiva carenza di professionisti sanitari, che caratterizza l’intero territorio italiano, e consapevoli del peculiare fenomeno di migrazione di personale sanitario, tipico dei territori transfrontalieri, verso realtà oltreconfine, l’Assessorato sta elaborando una proposta di norma di attuazione finalizzata a ottenere una specifica competenza legislativa in materia di definizione di riconoscimenti economici aggiuntivi e specifici per la nostra realtà regionale.

Finalmente, in questa legislatura, attraverso la collaborazione franca tra i diversi Assessorati competenti, che ha risolto una serie di problematiche tecniche sospese da tempo, si è giunti a una indicazione precisa sulla scelta relativa alla costruzione del nuovo ospedale regionale che verrà realizzato come da progetto in discussione sui tavoli dell’Amministrazione regionale da circa 10 anni.

Infine, poiché il ruolo dell’Assessorato deve essere di governo e non di gestione, dal momento che quest’ultima è tipica delle strutture dell’Azienda USL, come già comunicato in Consiglio regionale, questo Assessorato sta completando la bozza del principale documento di programmazione regionale in materia di sanità e politiche sociali, rappresentato dal Piano regionale per la salute ed il benessere sociale, in prorogatio dal 2013. Il documento, che contiene le linee di indirizzo e di sviluppo della sanità ospedaliera e territoriale che si intendono realizzare per il prossimo quinquennio, oltre che le linee di indirizzo in tema di politiche sociali, verrà presto presentato in commissione consiliare competente.

È proprio durante le consultazioni che precedono l’elaborazione definitiva del piano che l’Assessore Barmasse spera di poter instaurare, sui tavoli a questo deputati, una nuova e costruttiva collaborazione anche con le organizzazioni sindacali, al fine di evitare che alcuni possano cavalcare situazioni di crisi e disagio collettivi, per finalità personali.

Infine una punta polemica: "L’azione di questo Assessorato - si legge - non si espliciterà mai attraverso comunicati stampa, ma attraverso la condivisione e la ricerca di soluzioni concrete e percorribili".