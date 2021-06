Riprende a luglio lo screening per le diagnosi al colon retto

La Usl della Valle d’Aosta comunica che a partire dal mese di luglio riprenderà la distribuzione sull’intero territorio valdostano del materiale necessario per l’esecuzione del test per la diagnosi precoce del tumore colon-retto mediante ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali e il prezioso contributo dei volontari della LILT Valle d’Aosta.

I cittadini interessati - soggetti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 50 e 74 anni - riceveranno, a breve, una lettera di invito per ritirare il kit necessario per l’esecuzione del test nelle sedi comunali indicate.

La consegna del materiale biologico (campione di feci) inizierà nella città di Aosta, presso la sala della Biblioteca di Viale Europa, nel periodo compreso fra il 19 luglio ed il 6 agosto, a cura del personale volontario della LILT VdA, e seguirà negli altri comuni della Valle per concludersi nel primo trimestre del 2022.

Saranno invitate, complessivamente, 31.480 persone; ciò consentirà di recuperare i ritardi relativi alla sospensione temporanea dell’attività di screening conseguente agli effetti della pandemia del periodo 2020-2021.

Si ricorda a tutti i cittadini l’importanza dell’adesione ai programmi di prevenzione oncologica offerti dalla Regione e dall’Azienda Usl. La diagnosi precoce di neoplasia consente una percentuale di guarigione elevata, cure meno invasive e più efficaci, una migliore qualità della vita dei pazienti, una maggiore sopravvivenza.