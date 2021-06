Nuovo ciclo di letture nella sezione ragazzi della Biblioteca regionale

E' ripreso l’appuntamento settimanale della 'Ora del racconto', proposto dalla Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, interrottosi forzatamente lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Ogni giovedì alle ore 17,30 il teatrino della Sezione ragazzi accoglierà sulle sue gradinate una decina di partecipanti, tra bambini e adulti loro accompagnatori, interessati all’ascolto di una storia letta ad alta voce dal personale della Sezione stessa. Gli incontri vogliono dare voce alla passione per la lettura, riscoprire il fascino della narrazione e creare momenti di condivisione intorno ai libri.

Un primo calendario di letture, relativo ai mesi di giugno e luglio, è disponibile sul portale della Biblioteca al link https://biblio.regione.vda.it/<wbr></wbr>attivita/attivita-per-ragazzi/ sotto la voce 'Animazioni per l’utenza libera'. Il programma proseguirà poi per tutta l’estate per soddisfare il bisogno di storie che accompagna la vita dell’uomo dall’infanzia all’età adulta.

L’ingresso è gratuito, ma, per motivi organizzativi e di spazio, è consigliata la prenotazione, a partire dalle ore 14 del giorno stesso, chiamando il numero telefonico 0165 274822 o rivolgendosi direttamente in sede.

I 10 posti saranno assegnati di preferenza ai bambini compresi nella fascia di età indicata nel programma, secondo l’ordine di prenotazione, accompagnati da un solo adulto, fino al raggiungimento della capienza fissata.

Per partecipare agli eventi, viene richiesto il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal protocollo della biblioteca.

Per maggiori informazioni:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori – Sezione ragazzi, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165 274820/274822

https://biblio.regione.vda.it/